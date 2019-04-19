Брат убил брата...

Несколько месяцев назад на дне БЧК местные мальчишки случайно наткнулись на труп мужчины.

Покойник зацепился за огромную корягу, лежавшую на дне. Как только уровень воды упал, тело показалось на поверхности.



Пацаны незамедлительно рассказали о лежавшем в воде трупе взрослым. Те вызвали милицию. Как только тело мужчины оказалось на берегу, к осмотру приступили судмедэксперты. И хотя, по их мнению, утопленник достаточно долго пролежал в воде, криминалисты смогли вынести по поводу его смерти предварительный вердикт. Она была насильственной. Убийцы сначала своей жертве проломили голову тупым тяжелым предметом, это мог быть камень или кусок металлической трубы. Когда жертва потеряла сознание, ей перерезали горло. Лишь после того как преступники убедились, что пострадавший мертв, скинули его в воду. После оформления всех следственных процедур труп был отправлен в морг как неопознанный.



В расследовании этого уголовного дела пока не было серьезных зацепок, и оперативная группа практически топталась на месте. Сотрудникам уголовного розыска было необходимо сделать две вещи: установить личность погибшего и найти место, где преступники жестоко расправились со своей жертвой. Следователи разослали ориентировки на всех без вести пропавших. Кроме этого, им пришлось потратить несколько недель на отработку населенных пунктов, расположенных вблизи БЧК.



Первоначальная версия, которую предстояло отработать операм из убойного отдела: погибший и его убийцы, скорее всего, хорошо знали друг друга. Они могли все вместе отдыхать на природе и распивать там спиртные напитки. Потом между ними произошла ссора, закончившаяся потасовкой. Сыщики запросили патологоанатомов, которые подтвердили, что в момент смерти в крови убитого была приличная доза алкоголя. Кроме этого, эксперты озвучили еще одну характерную деталь. Незнакомец в течение длительного времени употреблял спиртное и имел очень серьезные проблемы со здоровьем. Печень бедолаги почти разложилась, и жить ему оставалось совсем чуть–чуть.



Оперативники стали трясти всех местных выпивох и проверять расположенные в округе торговые павильоны. И вскоре в одном из небольших магазинчиков они разговорились с реализатором. Женщина вспомнила, что действительно накануне убийства к ней в павильон заходили незнакомцы. Один из них вел себя достаточно шумно, чем сразу привлек внимание. Его спутники все время пытались приятеля успокоить. Милиционеры попросили описать внешность шумного клиента. Все полностью совпадало с данными найденного в канале. Сыщики продемонстрировали снимок погибшего. Внимательно всмотревшись в него, хозяйка магазина узнала сильно пьяного мужчину. Рассказала, что ее клиенты, рассчитавшись за покупку нескольких бутылок водки и палки колбасы, сели в ожидавшее их такси. Это была старенькая “Ауди”.



Женщина оказалась наблюдательной и запомнила, что светящиеся шашечки на крыше легковушки были обмотаны синей изолентой. Сыщики выдвинули версию, что частный извозчик, скорее, местный и работает только “с проверенным контингентом”. Теперь сотрудникам милиции, чтобы продвинуться в расследовании, было крайне необходимо найти эту легковушку. Опрашивая таксистов, сыщики нашли похожую под описание машину на одном из пригородных пятачков.



Хозяином “Ауди” оказался 54–летний житель близлежащей новостройки. Мужчину допросили под протокол и показали фотографию погибшего. Он вспомнил, что действительно подвозил трех пассажиров. Приезжий из сельской глубинки рассказал, что давно сидит без работы и, чтобы прокормить семью, вынужден зарабатывать частным извозом. Весь день он был на работе, развозил по городу клиентов. Тогда сотрудники уголовного розыска задали ему наводящий вопрос. Были ли у него в тот день подозрительные клиенты? Мужчина, немного подумав, вспомнил, что эта подозрительная троица сразу у него вызвала недоумение. На улице было холодно, а хорошо одетый мужчина попросил отвезти его вместе с друзьями на природу: “Я еще тогда подумал, что лучшего времени они не придумали. Но, как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Да и клиент пообещал за эту поездку хорошо заплатить”. Частный извозчик даже вспомнил, что мужчины называли погибшего Алтынбеком. Таксист привез странную компанию к берегу БЧК и там оставил.



— Ждать нас не надо, через пару часов за нами приедут друзья и заберут отсюда, можете быть свободны, — объявил заказчик хозяину иномарки. После чего пассажир протянул водителю несколько стосомовых купюр.



Теперь сыщикам надо было рассчитывать, что в ближайшее время в милицию поступит заявление о пропавшем мужчине. В один из райотделов милиции обратились родственники 40–летнего Алтынбека. Мужчина пропал несколько дней назад, по словам родных, он вышел из дома и не вернулся.



Сотрудники угрозыска отвергли первую версию, что с мужчиной расправились его собутыльники. Зачем местным алкашам было ехать так далеко? Пристукнули бы свою жертву где–нибудь в подворотне. Такие люди в пьяном угаре могут всадить в живот кухонный нож, но не более того.



В чем милиционеры не сомневались: убийц необходимо искать среди близкого окружения погибшего. Теперь, чтобы выйти на след настоящего убийцы, им необходимо было ответить всего на один вопрос. Кому из своих мог мешать Алтынбек? Разработку круга связей погибшего начали с его близких родственников. Они еще раз поговорили с матерью погибшего. Женщина во время беседы постоянно плакала и явно что–то недоговаривала.



Тогда сотрудники уголовного розыска поговорили с односельчанами Алтынбека. Выяснилось, что в пьяном угаре этот мужчина становился крайне агрессивным. Он совсем не контролировал свои действия и мог спокойно поднять руку даже на престарелых родителей. Свои побои пожилые люди старались скрывать не только от соседей, но и от старших детей.



Незадолго до трагедии семейный деспот опять с кулаками набросился на мать и сильно избил ее. Повод для расправы был пустячный: пенсионерка не дала своему отпрыску деньги на опохмелку. Мужчина всю свою злобу выместил на беззащитной женщине. Она несколько дней не поднималась с постели.



Именно в это время приехал старший сын, и запуганные деспотом родители были вынуждены ему рассказать все. После этого в голове старшего брата появилась идея приструнить Алтынбека. Увы, все словесные увещевания уже не доходили до пьяного сознания и пропившего все мозги родственника.



...В кабинете у следователя Асан пытался убедить оперативников, что не собирался убивать брата, а просто по–мужски с ним поговорить. Для этого он даже пригласил себе в помощники своего знакомого. Это на тот случай, если агрессивно настроенный Алтынбек станет доказывать свою правоту с помощью кулаков. Но все задуманное у мужчин пошло не по запланированному сценарию. Изрядно захмелевший брательник не стал слушать нравоучения своих спутников, а вступил в драку.



Бек МУРАТОВ

"Вечерний Бишкек"