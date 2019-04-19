По–кыргызски говорят эти трое московских ребят

Молодые энтузиасты уже полтора года изучают язык Манаса и Айтматовав Московском лингвистическом университете, а нынешней весной вовсю говорили на кыргызском в Бишкеке и на Иссык–Куле, в нашем “Белом доме”, на “Дордое”, Ошском базаре и на южном берегу Кыргызского моря–озера.



На днях гостями редакции “ВБ” стали завершающие свою более чем месячную практику в Кыргызстане студенты Московского лингвистического университета Иван Соловьев, Анна Карпова и Елизавета Борисенко и их бишкекский куратор — старший преподаватель факультета востоковедения и международных отношений Кыргосуниверситета имени Ишеналы Арабаева Динара Туратбековна Кумарова.



Юные москвичи с гордостью сообщили, что нынешняя практика очень даже поможет им в подготовке курсовых работ с весьма солидными темами.



У Вани, извините, Ивана Владиславовича (будущие бакалавры уже сейчас заслуживают упоминаний с отчествами), это эпос “Манас” в современной истории Кыргызстана и вообще влияние этого эпоса на кыргызстанское общество.

У Анны Владимировны еще круче: о выражающемся в прямых инвестициях в экономику Кыргызстана влиянии в Центральной Азии трех великих держав — России, Китая и США.



А Елизавета Алексеевна пишет о достаточно сильном благотворном влиянии туристической сферы на развитие Кыргызстана!



А каковы мысли ребят о собственном более далеком будущем — после окончания МГЛУ?



Иван думает о возможности работы на дипломатической стезе.



Елизавета говорит, что у выпускников МГЛУ очень широкий спектр профессий, от дипломатов до школьных учителей. Она сама предпочла бы творческую профессию, давно пишет разные тексты и хотела бы продолжить эту линию. Благо на их факультете много творческих заданий, возможности раскрыть свой потенциал.



Анна подтверждает: выбор профессий у выпускников МГЛУ очень большой, в том числе и на дипломатической службе. И она рассчитывает, что с кыргызским языком ей в международной сфере добиться успехов будет проще, чем, к примеру, с немецким или английским.



Исследователи рассказывают, что приехали в Бишкек за несколько дней до наступления Нооруза. И поразились, как ярко и красочно идет подготовка к этому красному дню кыргызстанского календаря. И какие вкусные блюда коллективно готовят в огромном дворе арабаевского КГУ!



А вскоре москвичи были на площади Ала–Тоо — в день Нооруза, много танцев увидели, много песен услышали. “Насчет песен — особая песня”: все трое утверждают, что полюбили кыргызские песни именно после визита на праздничную площадь Ала–Тоо.



Запомнилось ребятам посещение одного из заседаний Жогорку Кенеша, понятно, что услуги тамошних высококвалифицированных переводчиков москвичам не понадобились. Послушав выступления депутатов на государственном и официальном языках, москвичи сразу поняли: в Кыргызстане вполне себе реальная парламентская демократия. Благоприятное впечатление окрепло после посещения кабинета депутата Алмамбета Шыкмаматова и задушевно–откровенной коллективной беседы с ним. Знание кыргызского языка, впрочем, как и любого другого, раскрывает души собеседников!



Разумеется, как у всех продвинутых путешественников и практикантов, программа пребывания в КР включала и посещение знаменитых бишкекских рынков.



— В Москве тоже много огромных рынков, но такого, как “Дордой”, нет! Мы за полдня бегом–бегом и треть вашего “Дордоя” не успели осмотреть, — заценили нашу сферу торговли уважаемые гости. — А вообще, кроме “Дордоя”, везде в Бишкеке расстояния небольшие, все в рамках пешеходной доступности, не то, что в Москве. Конечно, мы в восторге от вашего проспекта Эркиндик, который заслуженно считается у вас самой красивой улицей не только Бишкека, но и Кыргызстана в целом.



— А скидки за блестящее знание кыргызского вам работники торговли делали? — поинтересовались вечеркинцы.



— Были, были скидки! — поделились приятными воспоминаниями гости. Их кыргызский производил достойное впечатление. И они не раз мысленно поблагодарили своего московского преподавателя кыргызского — замечательную суперэнтузиастку Женишгуль Саматовну Хулхачиеву–Байтерекову.



Вспоминали они ее постоянно, и при обозрении достопримечательностей тоже. И на верхней смотровой площадке башни Бурана, и в национальном парке “Ала– Арча”, и даже когда окунались в прохладные пока еще воды священного Иссык–Куля. “Наша вторая мама”, — говорят москвичи, благодарные ей за свой “суперкыргызча”.



До 1990–го МГЛУ назывался Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза, считался одним из сильнейших вузов страны СССР. Название “Московский иняз имени Мориса Тореза” стало международным брендом.



В 1980 году МГПИИЯ имени Тореза за достигнутые успехи в развитии науки, подготовке квалифицированных специалистов и в связи с 50–летием был награжден орденом Дружбы народов.



В 2000 году по решению глав правительств — участников Содружества Независимых Государств МГЛУ придан статус Базовой организации по языкам и культуре стран — участниц СНГ.



Сегодня в университете преподается 36 иностранных языков, работают многочисленные центры языков и культуры стран изучаемых языков. В университете в среднем за год публикуется более 200 научных монографий, учебников и учебных пособий для школ и вузов Российской Федерации. МГЛУ — главный методический центр по обучению иностранным языкам в РФ.



Университет сотрудничает с 91 ведущим вузом из 32 стран мира, у студентов широкий выбор прохождения стажировок, в том числе открывающих возможность получения второго диплома вузов–партнеров МГЛУ. Это называется “академической мобильностью студентов”.



Александр ТУЗОВ

Источник: "Вечерний Бишкек"