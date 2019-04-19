Плохое самочувствие Адамкула Жунусова не позволило суду начать процесс

Слушание по делу экс-главы таможни Кыргызстана отложили
Процесс по делу экс-председателя Государственной таможенной службы Адамкула Жунусова перенесли на 24 апреля из-за плохого самочувствия подсудимого. Об этом Vesti.kg сообщили в Октябрьском районном суде Бишкека.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что следствие по делу бывшего председателя ГТС завершилось. Судебный процесс должен был начаться 17 апреля. Однако слушание перенесли на 18 апреля в связи с тем, что в отношении Жунусова возбудили еще одно уголовное дело.
Бывший председатель ГТС КР объявлен в розыск в августе 2018 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 304 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. В Финполиции заявляли, что Жунусов, занимая должность главы ГТС, организовал «устойчивую коррупционную связь с представителями ОсОО «А.» и другими должностными лицами таможни». Ущерб оценивается в более чем 167 миллионов сомов. Адамкул Жунусов после побега из Кыргызстана скрывался в США. 5 декабря он прибыл в Баку. Экс-председатель ГТС задержан в международном аэропорту имени Гейдара Алиева.
Адамкул Жунусов возглавлял Государственную таможенную службу КР с 2013 по 2016 год.
VESTI.KG
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