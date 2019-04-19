ГРС: Кыргызские паспорта, найденные у подозреваемых в теракте- подделки

Служба безопасности Украины (СБУ) 17 апреля сообщила, что была задержана группа из семи человек, готовивших террористическое нападение на территории страны.

У двоих из числа задержанных в Украине по подозрению в организации диверсии обнаружены кыргызстанские паспорта.

По этому факту пресс-служба ГРС дала свои комментарии.

«Указанные в паспортах личные идентификационные номера в нашей системе вообще нет. Таких ПИНов нет. При проверке серийных номеров паспортов, такие паспорта действительно выдавались. Но они выданы не задержанным, а другим людям. Один из паспортов по базе выходит, как недействительный. На основании этого мы считаем эти паспорта поддельными», — сказала пресс-секретарь ГРС Элиза Кыдырмышова.

Официальный представитель Государственного комитета национальной безопасности Рахат Сулайманов отметил, что один из паспортов, который показали подозреваемые в Украине, принадлежит женщине. По ее информации, в 2015 году она потеряла его в России. Владелец паспорта в настоящее время в Кыргызстане.

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