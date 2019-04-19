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В Кой-Таше двое мужчин изнасиловали девушку. Им дали восемь лет тюрьмы

Аламединский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы двоих мужчин, изнасиловавших девушку.

Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

 

По его словам, в 2018 году обвиняемые вывезли потерпевшую за город и несколько раз по очереди изнасиловали.

 

«В суде обвиняемые частично признали вину. Они рассказали, что девушка добровольно вступила с ними в половой контакт. Однако во время следствия доказано, что потерпевшую вывезли в село Кой-Таш, избили, несколько раз изнасиловали, а затем выбросили на обочине. Вина задержанных доказана экспертизой и свидетельскими показаниями. После изучения приговора будет принято решение о его обжаловании», — отметил Нурлан Тагаев.

 

 

 

     
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/115326/ 

           

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