В Кой-Таше двое мужчин изнасиловали девушку. Им дали восемь лет тюрьмы

Аламединский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы двоих мужчин, изнасиловавших девушку.
Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.
По его словам, в 2018 году обвиняемые вывезли потерпевшую за город и несколько раз по очереди изнасиловали.
«В суде обвиняемые частично признали вину. Они рассказали, что девушка добровольно вступила с ними в половой контакт. Однако во время следствия доказано, что потерпевшую вывезли в село Кой-Таш, избили, несколько раз изнасиловали, а затем выбросили на обочине. Вина задержанных доказана экспертизой и свидетельскими показаниями. После изучения приговора будет принято решение о его обжаловании», — отметил Нурлан Тагаев.
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