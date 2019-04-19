Горсуд Бишкека запретил лжелекарю Хашиму Зайналиеву заниматься врачеванием

Бишкекский городской суд запретил знахарю Хашиму Зайналиеву вести врачебную деятельность.
Решением суда лжелекарь также оштрафован. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
По данным ведомства, знахарь должен выплатить 100 тысяч сомов. В феврале Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил исковое заявление прокуратуры о признании незаконной деятельности Зайналиева.
Напомним, в ноябре 2018 года в детское онкологическое отделение Национального центра онкологии и гематологии в тяжелом состоянии поступила девочка. Выяснилось, что родители вместо традиционного лечения в больнице водили ее к знахарю, вследствие чего произошли осложнения.
Отметим, жалобы на знахаря Хашима Зайналиева поступают с 2016 года. Он принимал граждан в частном доме без соответствующих условий. Зафиксированы факты смерти его пациентов. Милиция прекратила возбужденное в отношении него дело, так как не было заявления потерпевшей стороны.
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