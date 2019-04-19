Атамбаев обратился к генпрокурору КР с жалобой на Минюст

Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) распространила обращение экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к генеральному прокурору страны.

В частности, СДПК говорит о «вопиющем и наглом факте нарушения законодательства, совершенном сотрудниками Министерства юстиции страны», и требует «скорейшего восстановления нарушенных прав СДПК и членов нашей партии, а также незамедлительного и объективного расследования совершенного преступления».

В заявлении СДПК отмечает, что в адрес министра юстиции Джаманкулова и его заместителя Есеналиева была заблаговременно и официально доведена исчерпывающая информация о готовящемся правонарушении.

«Учитывая это, в действиях руководства и сотрудников Министерства юстиции, на наш взгляд, просматриваются признаки уголовно наказуемых деяний, подпадающих, возможно, под статьи 320 (злоупотребление должностным положением) и 329 (служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызстана. Поскольку своими действиями они нанесли значительный вред конституционным правам членов нашей партии и, в целом, нормальной работе СДПК, гарантированных статьями 4, 35, 52 Конституции Кыргызстана», – говорится в заявлении.

СДПК считает незаконными внесенные недавно Министерством юстиции изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в части смены руководителя партии и юридического адреса СДПК. «Мы требуем зарегистрировать вышеуказанное нарушение законодательства в Едином реестре преступлений и проступков и официально сообщить нам о начале досудебного производства по уголовному делу в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Кыргызстана», – говорится в обращении Атамбаева к генеральному прокурору.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции внесло изменения в реестр юридических лиц и председателем СДПК указало Сагынбека Абдрахманова. Сам Абдрахманов считает действия Минюста законными и обоснованными.





