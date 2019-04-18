Внимание, родители! В Узгене на аттракционе погиб ребенок

В результате падения с качелей в парке Тажимухаммада в городе Узген погиб 12-летний ребенок.

В парк он пришел вместе со своими друзьями.

При этом, в отношении предпринимателя, который взял в аренду данный земельный участок и установил аттракционы, идут судебные разбирательства. Несмотря на судебные разбирательства, аттракционы продолжают функционировать.

Хозяин аттракциона Жолчубай Имиянов сообщает, что все документы получены законным путем. Он добавил, что вопрос по строительству парка в свое время поднимался местным населением, так как эта местность превратилась в мусорную свалку. Со слов предпринимателя, происшествие не связано с безопасностью на аттракционах, а лишь несчастный случай.

По словам вице-мэра города Узген Рахманжона Атаджанова, сотрудники прокуратуры провели соответствующие мероприятия с целью определить, законно или незаконно было выделено 1800 квадратных метров под строительство парка. Сейчас материалы находятся на рассмотрении суда.

«В середине марта прошло первое судебное заседание по этому вопросу. На сегодняшний день суд не принял решение по этому вопросу. Мы считаем, что давать комментарии до решения суда преждевременно. Чтобы не получилось односторонне, необходимо дождаться решение суда», — отметил чиновник..

Источник - Элгезит