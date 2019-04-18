Генпрокурор: В деле Жапарова нет вновь открывшихся обстоятельств

Сегодня на пленарном заседании ЖК депутаты заслушивают отчет о работе за 2018 год генпрокурора О. Жамшитова.

В ходе заседания депутат Зиядин Жамалдинов поднял вопрос заключенного политика Садыра Жапарова. По его словам, обращение Жапарова не рассматривается на достаточном уровне.

"С. Жапаров не один, а два раза говорил про пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Пострадавший Эмиль Каптагаев заявил, что не имеет никаких претензий. Несмотря на это? никаких мер не предпринимают", - сказал депутат.

На вопрос нардепа Жамшитов ответил так: "В основном, вновь открывшимися обстоятельствами считаются те вопросы, которые не были рассмотрены во время судебного разбирательства. На судебном разбирательстве [по делу С. Жапарова] всё было рассмотрено и уточнено.

Вследствие этого мы пришли к решению, что вновь открывшихся обстоятельств не имеется".

Как добавил О. Жамшитов, пострадавшая сторона, в соответствии с новыми кодексами, может напрямую обратиться в Верховный суд.

Напомним, выступавший с антиправительственными лозунгами в связи с вопросом Кумтора Жапаров было задержан в 2013 году по обвинению в организации митинга в Караколе и захвате в заложники и тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. В июне 2018 года Жапаров был осужден на 11 лет 6 месяцев тюрьмы.

Источник: govori.tv, gezitter. org