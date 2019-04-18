Депутат не исключил вероятности того, что сотни уголовных дел открывают и потом закрывают ради "шабашки"

На заседании Жогорку Кенеша 17 апреля заслушан отчет генпрокурора Откурбека Жамшитова.

На заседании депутат Исхак Масалиев обратился к генеральному прокурору и сказал о необходимости проведения анализа сотен закрытых уголовных дел.

"В прошлом году Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями закрыла более 400 уголовных дел. Нет вероятности, что эти дела были заведены для запугивания в целях "шабашки"?" - спросил депутат.

"В 2018 году правоохранительные органы закрыли 920 уголовных дел. В этом плане особо выделилась Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями, закрывшая 411 уголовных дел. Это что, "шабашка"? Уголовное дело заводят, запугивают, потом закрывают. Почему так происходит? Надо рассмотреть эту ситуацию", - сказал Масалиев.

Источник: super.kg, gezitter. org