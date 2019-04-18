"ОПГ были, есть и будут". Цитаты главы МВД Кашкара Джунушалиева, напугавшие кыргызстанцев

К тому, что депутаты парламента щедры на перлы, народ привык.

То они заявят, что волки нам не родственники, а значит, их можно стрелять с вертолета, то скажут, что лунный календарь придумали кыргызы... Впрочем, блещут они у нас буквально без остановки.

Сказанное разлетается по соцсетям и превращается в мемы.

В этом году вырвать из рук нардепов пальму первенства по цитатам, взбудоражившим общественность, пытается глава МВД Кашкар Джунушалиев. Последнее время он "жжет". Но это совсем не смешно, а очень грустно и иногда даже страшно.

Забыл про убитого мальчика

12 апреля во время отчета правительства за 2018 год перед коалицией большинства в парламенте депутат Ирина Карамушкина поблагодарила оперативную группу, которая нашла и освободила похищенного Даниила Браилкина в Канте. Она поинтересовалась, сколько за последний год было похищено детей и сколько случаев раскрыто.

На этот вопрос у министра оказался оптимистический ответ.

"В последний раз похищение ребенка с целью выкупа было в 2015 году, а в 2018 году такого факта не было. В этом году произошел вчерашний случай (похищение Даниила Браилкина в Канте)", - ответил глава МВД.

Он также добавил, что с 2001 года 34 ребенка находятся в розыске, но это случаи, когда несовершеннолетние сами уходили из дома.

О том, что похищение Даниила Браилкина с целью выкупа - не единственный случай в этом году, глава МВД благополучно забыл. Между тем 5 апреля в милицию обратился житель Ноокенского района с заявлением о том, что его 7-летнего сына похитили неизвестные, которые требуют выкуп. Вскоре похититель убил мальчика.

Позже в МВД пояснили, что имел в виду Джунушалиев, но, кажется, только усугубили ситуацию. Мол, убийство ребенка в Ноокене было на почве мести, а не с целью выкупа. И тут же добавили: "Подозреваемый требовал 170 тыс. сомов и был знаком с членами семьи, и ему не составило труда тихо и незаметно уговорить и увести мальчика. Убийство ребенка было совершено через несколько часов после похищения". Отметим, отец Даниила Браилкина заявил, что никогда бы не подумал на одного из похитителей, что он на такое способен, то есть тоже был знаком с ним ранее.

"ОПГ были, есть и будут"

На том же заседании Ирина Карамушкина заметила, что привлечение инвестиций, повышение зарплат не облегчат жизнь граждан, если наблюдается разгул преступности.

По ее словам, в последние годы наблюдается рост преступности, ОПГ и рейдерских захватов. В качестве примера она привела убийство прокурора в Баткене. Парламентарий поинтересовалась, что правительство намерено предпринять для борьбы с преступностью.

Но министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев не согласился и здесь, несколько раз подчеркнув свое отношение к Карамушкиной, он сказал: "Уважаемая Ирина Юрьевна, я вас уважаю, но если говорите, что есть рост преступности, то, пожалуйста, докажите цифрами. За 2018 год общее количество преступности, да, выросло в связи с тем, что мы готовились, что с 1 января 2019 года будем работать с новыми кодексами, и личный состав мы готовили, все регистрировали".

Но, как подчеркнул Джунушалиев далее, особо опасные, опасные и другие преступления снизились.

"Я могу даже назвать цифры, если вам надо. В отношении ОПГ, о которых вы говорите, то они были и будут, во всех государствах они есть", - заявил он. Мол, отстаньте.

Но потом министр одумался и добавил: "С ними мы проводим работу, и все члены ОПГ, которые будут совершать преступления, будут на уровне законодательства сидеть в местах лишения свободы. На сегодняшний день назовите хоть одного члена ОПГ, который совершил преступление и не сидит".

"Называть их должны вы. Я лишь озвучила мнение граждан и то, что их беспокоит", - парировала депутат.

Отметим, как раз чуть ранее отчета правительства в Жогорку Кенеше, 9 апреля, неизвестные привезли во двор одного из столичных роддомов и бросили двоих зверски избитых мужчин. Оба они умерли.

Позже в интервью "Азаттыку" Ирина Карамушкина призналась, что оказалась не готова услышать такой ответ от министра и недовольна сказанным. "Если бы это простой гражданин сказал, что "организованные преступные группировки всегда были и будут", еще ладно. Но это ведь ответ министра, который отвечает за систему безопасности по всей стране. Меня не удовлетворил этот ответ. Кроме того, я потом прочла комментарии пользователей социальных сетей и поняла, что они тоже стали побаиваться после ответа министра", - сказала народная избранница.

17 апреля во время отчета Генеральной прокуратуры в Жогорку Кенеше слова главы МВД вспомнил депутат Жанар Акаев и дал совет, как надо было правильно ответить. "Министр сказал, что криминал был, есть и будет. Это разве слова министра? Он должен был сказать: мы весь криминал, который мешает работе предпринимателей, посадим в тюрьмы и искореним. Если так говорит человек, который должен бороться с криминалом… так не должно быть", - сказал он.

"А могли скрыть, и никто бы не узнал ничего"

Описанные случаи - не единственные, когда глава Министерства внутренних дел пугает людей своими ответами. Так, 5 февраля в Бишкеке прошла пресс-конференция, на которой глава МВД Кашкар Джунушалиев и его заместитель Мирлан Каниметов отвечали на вопросы журналистов.

Глава МВД КР отметил, что обо всех преступлениях милиционеров они говорят открыто. "А могли скрыть, и никто бы не узнал ничего" - так прокомментировал изнасилование девушки сотрудником милиции глава МВД.

Напомним, в Канте по подозрению в изнасиловании был задержан милиционер Свердловского РУВД Бишкека.

По словам Кашкара Джунушалиева, система МВД КР всегда была открыта перед общественностью. Обо всех преступлениях, совершенных милиционерами, оперативно сообщает пресс-служба МВД. "Если бы мы пытались скрыть, то вообще бы ничего не говорили, и никто бы не узнал о преступлениях милиционеров", - сказал Джунушалиев.

Отметим, на этой же пресс-конференции он обещал рассказать об итогах оперативно-служебной деятельности милиции за 2018 год, а также ответить на всевопросы журналистов. Однако спустя 1 час 20 минут глава МВД КР буквально сбежал от представителей масс-медиа. Видимо, чтобы не говорить лишнего и никто ничего не узнал.

URL: https://kaktus.media/390110