"Выкинул кашу, назвал проституткой". Женщина чуть не убила мужа сестры

В Чуйской области женщина ударила ножом родственника за то, что он назвал ее проституткой.

Она получила четыре года лишения свободы. Приговор размещен на сайте Верховного суда.

Имена изменены.

Обвиняемая Нина вечером 29 декабря 2018 года распивала алкоголь с Андреем. Между ними возникла ссора. По версии следствия, женщина решила убить собутыльника, взяла кухонный нож и ударила Андрея в спину. Мужчина попал в больницу. Экспертиза оценила, что он получил тяжкий вред здоровью, рана была опасной для жизни.

На суде Нина вину признала частично. По ее словам, в тот день она со своим мужем Денисом и другом мужа Кириллом приехали домой к сестре Валентине, там был и муж сестры Андрей.





Валентина накрыла стол, гости выпили, а потом легли спать. Ближе к вечеру проснулись, поужинали и продолжили выпивать. Андрей, как рассказала подсудимая Нина, начал вести себя агрессивно: требовал у Валентины покормить его, хотя недавно поужинал. Когда она дала ему свою тарелку, выкинул посуду с кашей на пол, кричал, что это не еда, начал оскорблять и унижать сестру.

Нина, по ее словам, заступилась за Валентину. Так они с Андреем и поссорились. Мужчина начал оскорблять подсудимую, и когда он обозвал ее проституткой, Нина потеряла контроль над своими действиями и ударила потерпевшего кухонным ножом в область спины. Убивать его женщина не собиралась, просто потеряла контроль от злости.

Потерпевший сказал, что между ним и родственницей ранее не было никаких неприязненных отношений. А произошедший конфликт он не помнит: был сильно пьян. Когда Нина ударила его кухонным ножом, мужчина почувствовал боль, после чего потерял сознание, очнулся только в больнице. Но понял, по его словам, что сам виноват, и никаких претензий к Нине не имеет.

Суд отнесся критически к показаниям обвиняемой о том, что она не хотела убивать потерпевшего, так как удар кухонным ножом был направлен в область, где расположен жизненно важный орган. Нину признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.



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