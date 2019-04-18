В Бишкеке уволили учительницу, ударившую школьника

Администрация образовательного учреждения отказывается комментировать инцидент

В социальной сети Facebook появилось видео, на котором учительница в чрезмерно эмоциональной форме отчитывает школьника за прогул, а затем несколько раз бьет его. По данным пресс-службы Министерства образования, инцидент произошел в бишкекской средней школе №19.

В мэрии столицы редакции Vesti.kg сообщили, что преподавательницу, позволившую себе рукоприкладство, уже отстранили от работы.

-По итогам педсовета руководство школы №19 решило уволить учителя,- уточнили в муниципалитете.



В приемной школы секретарь неоднократно сбрасывала телефон и отказалась от комментариев. В образовательном учреждении не стали уточнять, какой предмет преподает учительница и когда было снято видео.

Отметим, в стенах 19-ой школы не впервые происходят инциденты. Так, в мае 2016 года стало известно, что ученик 9 класса совершил суицид. Родители мальчика обвиняли в этом директора школы и мать одного из его школьных друзей.

В заявлении указывалось, что со стороны директора Курманбековой допускались оскорбления, унижения и вымогательство денег. В июле комиссия объявила ей выговор.

VESTI.KG