Министерство юстиции пояснило изменения в профайле СДПК в своей базе данных

Министерство юстиции Кыргызской Республики выступило с разъяснениями по вопросу, почему в базе данных юридических сменились данные о руководителе СДПК.

Министерство юстиции внесло изменения в данные юридических лиц Социал-демократической партии. В профайле Социал-демократической партии Кыргызстана в графе «имя руководителя» вместо имени Атамбаева Алмазбека Шаршеновича появилось имя Абдрахманова Сагынбека Уметалиевича. Также поменялся юридический адрес.

АКИpress публикует полный текст комментария Министерства юстиции:

«Министерство юстиции относительно смены руководителя политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» сообщает следующее:

В адрес Министерства юстиции КР документы по перерегистрации политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» не поступали. Между тем, 5 апреля 2019 года, в рамках требований статьи 18 Закона КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» в адрес Министерства юстиции КР поступило уведомление о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» за подписью С. Абдрахманова. К данному уведомлению были приложены выписка из протокола 18 съезда партии и копия паспорта нового руководителя (С. Абдырахманов).

Так, согласно статье 18 указанного Закона юридическое лицо, филиал (представительство) обязаны в течение 30 календарных дней с момента принятия решения уведомить регистрирующий орган, в том числе об изменении:

- состава руководящего органа, руководителя;



- местонахождения (юридического адреса).

В данном случае в регистрирующий орган представляется уведомление за подписью руководителя юридического лица, филиала (представительства), с приложением решения об избрании (назначении) нового руководителя и изменении местонахождения, а также копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. То есть уведомление, направленное в Министерство юстиции о смене руководителя юридического лица является обязанностью юридического лица, а для Министерства юстиции данное сообщение носит уведомительный характер.

Уведомительный характер предполагает, что юридическая ответственность за правильность и достоверность сведений в представленных документах, несет заявитель.

В таких случаях регистрирующий орган, получив уведомление, в течение 7 рабочих дней вносит необходимые сведения в государственный реестр юридических лиц, филиалов представительств) и извещает об этом соответствующие госорганы, что и было сделано Министерством юстиции».

В пресс-службе Минюста агентству АКИpress добавили, что в министерство также поступили документы от СДПК (Атамбаева) об изменениях в уставе и руководящего состава партии. Решение по этим документам будет принято в соответствии с установленными процедурами, пояснили в Минюсте.

(АКИpress)