Мужчина пытался обменять два стрелковых оружия на автомобиль

Задержан житель Жалал-Абадской области, который пытался обменять два стрелковых оружия на автомобиль.



– На юге республики оперативники межрегионального управления (МРУ) Службы криминальной милиции МВД пресекли попытку незаконного сбыта оружия. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба МВД.

Задержан житель Жалал-Абадской области, который пытался обменять два стрелковых оружия на автомобиль. В ходе спецоперации МРУ СКМ при попытке обменять оружие с поличным взят житель Токтогульского района Жалал-Абадской области А.Н., 1979 года рождения.

Ранее сотрудники органов внутренних дел получили оперативную информацию, что некий мужчина пытается незаконно продать огнестрельное оружие.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, в этой связи велась оперативная разработка. В конце марте 2019 года оперативники межрегионального управления СКМ МВД провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение попытки торговли оружием.

На трассе Ош—Бишкек на территории Токтогульского района сотрудниками милиции была остановлена автомашина марки «Ауди-100», в которой находился подозреваемый. При осмотре багажа данного автомобиля были обнаружено и изъято огнестрельное нарезное оружие — две единицы мелкокалиберной винтовки ТОЗ-8, один образца 1962 года, второй со стертыми номерами.

В тот же день по подозрению в торговле оружием задержан гражданин А.Н., 1979 года рождения, являющийся жителем Токтогульского района. Следственная служба МВД (город Ош) проводит досудебное расследование по ст.253 ч.2 (незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР. Задержанный был водворен в ИВС. Решением суда он был заключен под стражу. Согласно заключению экспертизы, изъятое оружие является боевым и признано годным к стрельбе. В настоящее время продолжается расследование.

«Сводка» (АКИpress)