Акаев: Почему среди коррумпированных ведомств нет Финпола и Таможенной службы?

Генеральная прокуратура вывела список наиболее коррумпированных государственных ведомств, среди которых значится Минобразования и науки, Минздрав и МВД.
Депутат Жанар Акаев выразил несогласие с данным списком, поинтересовавшись, почему в списке отсутствуют Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) и Таможенная служба.
Как ответил генпрокурор Откурбек Жамшитов, список выведен на основе поступивших в прокуратуру жалоб и результатов плановых проверок:
- Мы подсчитали, по какому органу поступает много жалоб, по какому зарегистрировано больше уголовных дел и вывели список.
На это депутат Жанар Акаев заметил, что мнение народа другое, большинство знает о коррумпированности Таможенной службы и Финпола.
- Накопления тысячи учителей даже сравниться не могут с богатствами главы Таможенной службы и Финпола, - резюмировал депутат.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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