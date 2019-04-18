Акаев: Почему среди коррумпированных ведомств нет Финпола и Таможенной службы?

Генеральная прокуратура вывела список наиболее коррумпированных государственных ведомств, среди которых значится Минобразования и науки, Минздрав и МВД.

Депутат Жанар Акаев выразил несогласие с данным списком, поинтересовавшись, почему в списке отсутствуют Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) и Таможенная служба.

Как ответил генпрокурор Откурбек Жамшитов, список выведен на основе поступивших в прокуратуру жалоб и результатов плановых проверок:

- Мы подсчитали, по какому органу поступает много жалоб, по какому зарегистрировано больше уголовных дел и вывели список.

На это депутат Жанар Акаев заметил, что мнение народа другое, большинство знает о коррумпированности Таможенной службы и Финпола.

- Накопления тысячи учителей даже сравниться не могут с богатствами главы Таможенной службы и Финпола, - резюмировал депутат.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org