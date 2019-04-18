Прекращена работа временной депкомиссии по возбужденным на Каната Исаева, Акылбека Жапарова и Игоря Чудинова уголовным делам

Сегодня, 17 апреля, в Жогорку Кенеше рассмотрено решение временной депутатской комиссии по уголовным делам, возбужденным в отношении Каната Исаева, Акылбека Жапарова и Игоря Чудинова.

Депутат Мирлан Бакиров отметил, что данный вопрос потерял актуальность, и предложил упразднить временную комиссию.

Предложение об упразднении временной депутатской комиссии было выставлено на голосование. Всего регистрацию прошли 112 депутатов, 61 из них проголосовали "за".

Генпрокуратура на основе материалов ГКНБ возбудила уголовное дело в отношении Акылбека Жапарова и Игоря Чудинова по статье "Коррупция" 29 мая 2017 года. 31 мая того же года была создана депутатская комиссия.

11 мая 2017 года Канату Исаеву было предъявлено обвинение по статье "Коррупция". 18 мая в Жогорку Кенеше была создана депутатская комиссия по делу Каната Исаева.

Источник: super.kg, gezitter. org