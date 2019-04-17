Что на самом деле экс-генпрокурор Джолдубаева говорит об Атамбаеве и авиакатастрофе

Экс-генпрокурор КР Индира Джолдубаева ответила на вопросы редакции Kaktus.media о бывшем главе государства Алмазбеке Атамбаеве и авиакатастрофе в Дача-Су.
По ее словам, она лично не имеет никакого отношения к сообщениям в telegra.ph-канале, где от ее имени написали, что Атамбаев якобы уничтожил доказательства, связанные с аварией над Дачей-СУ в январе 2017 года.
"Все знают, что я никогда не давала интервью журналистам или еще кому-либо", - сказала Джолдубаева.
Она отметила, что авиакатастрофа над Дачей-СУ было политически ангажированной темой.
"Алмазбек Шаршенович всегда говорил работать открыто, чисто проводить расследование и ничего не скрывать. Не было такого, чтобы он дал указание что-то уничтожить или прикрыть. Указаний с его стороны не было, и об этом я могу сказать с чистой совестью", - отметила экс-генпрокурор КР.
Также Джолдубаева рассказала, что расследованием авиакатастрофы занимался ГКНБ КР, и она не знает, были ли подозреваемые по данному делу, когда она еще возглавляла Генпрокуратуру КР.
"Дело было не контрольное, чтобы я сама брала дело и изучала его - такого не было. Кто-то из политиков пытался вызвать ажиотаж. Расследование было в штатном порядке. Я вот не могу вспомнить, было ли закрыто дело, когда я была генпрокурором. Утверждающий прокурор был другой, а не я.
Даже не помню, кто именно был надзирающим. У меня был ограниченный перечень лиц, которых я сама лично утверждала. Контроль данного уголовного дела вела не я", - пояснила Джолдубаева.
Также она рассказала, что Алмазбек Шаршенович никогда не давал ей указаний по каким-либо уголовным делам, чтобы его прикрыли или что-то подобное сделали с этим уголовным делом.
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