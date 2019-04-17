Прогноз букмекеров на бой UFC: Шевченко — Модаффери, Физиев — Мустафаев

В данном турнире будут биться Антонина Шевченко и Рафаэль Физиев.

В Санкт-Петербурге (Россия) 20 апреля пройдет очередной турнир UFC — UFC on ESPN+ 7 или UFC Fight Night 149, в котором примут участие двое кыргызстанцев. В данном турнире будут биться Антонина Шевченко и Рафаэль Физиев.

Для Рафаэля Физиева это дебютный бой в UFC. Антонина Шевченко же примет участие в первом женском бою в рамках соревнований UFC в России.

Букмекеры рассказали о шансах Антонины Шевченко в бою против Роксаны Модаффери (США) и Рафаэля Физиева против россиянина Магомеда Мустафаева.

Букмекеры не сомневаются в победе Антонины и дают на нее коэффициент 1,296. Победа американки идет с коэффициентом 3,86.

При этом букмекеры уверены, что не будет досрочной победы. Они считают, что Шевченко победит решением судей по итогам всех трех раундов боя.

Физиев будет дебютировать в лучшей лиге мира поединков против Магомеда Мустафаева из России, которого букмекеры считают фаворитом — 1,585. На победу кыргызстанца коэффициент равен 2,425.

Также букмекеры больше склоняются к тому, что бой завершится досрочно.

Начало турнира в 22:30 по бишкекскому времени.



Elgezit. KG

