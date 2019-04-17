Прогноз букмекеров на бой UFC: Шевченко — Модаффери, Физиев — Мустафаев

В данном турнире будут биться Антонина Шевченко и Рафаэль Физиев.
В Санкт-Петербурге (Россия) 20 апреля пройдет очередной турнир UFC — UFC on ESPN+ 7 или UFC Fight Night 149, в котором примут участие двое кыргызстанцев. В данном турнире будут биться Антонина Шевченко и Рафаэль Физиев.
Для Рафаэля Физиева это дебютный бой в UFC. Антонина Шевченко же примет участие в первом женском бою в рамках соревнований UFC в России.
Букмекеры рассказали о шансах Антонины Шевченко в бою против Роксаны Модаффери (США) и Рафаэля Физиева против россиянина Магомеда Мустафаева.
Букмекеры не сомневаются в победе Антонины и дают на нее коэффициент 1,296. Победа американки идет с коэффициентом 3,86.
При этом букмекеры уверены, что не будет досрочной победы. Они считают, что Шевченко победит решением судей по итогам всех трех раундов боя.
Физиев будет дебютировать в лучшей лиге мира поединков против Магомеда Мустафаева из России, которого букмекеры считают фаворитом — 1,585. На победу кыргызстанца коэффициент равен 2,425.
Также букмекеры больше склоняются к тому, что бой завершится досрочно.
Начало турнира в 22:30 по бишкекскому времени.
Elgezit. KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!