Бизнес-империя Бабанова. Депутат интересуется, почему на месте стадиона построили «Азия-Молл»?

Сегодня 17 апреля, на пленарном заседании парламента рассматривается отчет генерального прокурора КР о состоянии законности в 2018 году и о проделанной органами прокуратуры работе по ее укреплению.
Обсуждение отчета проходит в форме вопрос-ответ.
«Мы с трибуны вам столько поручений даем, а вы не реагируете. Мы поднимали проблемы с землей. Например, о строительстве стадиона, возвращении детских садов и школ. Скажите, как на месте стадиона построен торговый центр «Азия Молл»? Как эта площадь превратилась в торговый центр?» — заявил депутат Тазабек Икрамов.
Глава надзорного органа ответил, что вопрос о передаче земельного участка частной компании рассмотрен во всех инстанциях суда. Судом установлено, законность передачи земельного участка. Все решения суда оставлены в силе.
Отметим, стадион «Инструментальщик», на месте которого построили торгово-развлекательный центр «Азия Молл», приватизировали и снесли еще в конце 1990-х годов.
В одном из интервью СМИ лидер партии “Республика” Омурбек Бабанов рассказал журналистам, кто стоит за “Азия-Молл». Политик сказал, что центр принадлежит его родственнику.
Недовольство общественности вызвало даже не это. А то, что на строительство «Азия Молла» ближайший родственник политика получил кредит размером $17 миллионов в Российско-Кыргызском фонде развития.
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