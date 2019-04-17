Завтра некоторые районы Бишкека останутся без воды

На водозаборах проводятся ремонтно-профилактические работы
Завтра, 18 апреля, с 09:00 до 17:00 часов некоторые районы Бишкека останутся без воды. В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Юго-Западный» и «Гагарина» будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами: Льва Толстого, Джунусалиева, Айни, Чайковского и застройкой «Ак-Орго», в том числе:
- жилой массив «Ак-Орго»;
- жилой массив «Ак-Ордо»;
- Военный комиссариат Ленинского района;
- учреждение ОП 36/47 УИД МВД;
- СШ №55;
- ОсОО «Яшар»;
- котельные КП «Бишкектеплоэнерго» по улице Гагарина;
- институт земледелия;
- баня №5.
Будет снижено давление воды в ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Тамга-Таш ЛТД», фирме «Лина», ОсОО «Кыргызконьягы», ОсОО «Комбинат».
Мы приносим искренние извинения за причиненные неудобства и просим горожан, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.
Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:
- центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.
Мэрия Бишкека
VESTI.KG
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