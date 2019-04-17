Место афериста Бабасиева в тюрьме! Или история о том, как можно пустить пыль в глаза целому государству

Бишкек, “Саясат.kg”. Коллективное заявление к президенту КР С.Жээнбекову и Генеральному прокурору Откурбек Джамшитову

Президенту Кыргызской Ресупблики

Жээнбекову Сооронбай Шариповичу

Копия: Генеральному прокурору КР Джамшитову

Откурбеку Асилбековичу

КОЛЛЕКТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, граждане Кыргызской Республики, просим Вас взять под личный контроль незаконную деятельность генерального директора ЗАО «Центр-Азия Уголь», гражданина Российской Федерации Бабасиева Абдурахмана Селимовича, и наказать его по всей строгости закона: Бабасиев А.С., используя свои коррупционные связи в правоохранительных и других государственных органах, а также судебной системе, сомнительным путем завладел одним из крупных угольных месторождений Кыргызстана, ранее принадлежащего ГАО «Разрез Ак-Улак», что находиться близ поселка Минкуш. Также имеются факты о том, что ЗАО «Центр-Азия Уголь» уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах и оно ведет свою экономическую деятельность путем варварского использования природных богатств Кыргызстана. Кроме того, Бабасиев А.С., обманывает не только государство, но и десятки предпринимателей, которые оказав услуги по добыче и перевозке угля, уже в течении около трех лет не могут получить свои заработанные деньги на сумму более 16 миллионов сомов.

Только с ноября 2016 года по январь 2017 года на карьере было добыто и реализовано более 40 тыс. тонн угля на сумму около 50 млн. сомов, в результате которого ЗАО «ЦАУ» должно было заплатить налоги почти на 6 млн. сомов, они заплатили в четыре раза меньше - только 1,5 млн. сомов. По нашему заявлению, ГСБЭП при ПКР по Джумгальскому району была назначена проверка, которую провели сотрудники Центрального аппарата ГНС при ПКР. В результате проверки выявлен факт уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 3,6 млн. сомов, и доначислено 5,4 млн. сомов. В связи с подтверждением факта сокрытия и уклонения о т налогов, ГСБЭП при ПКР по Джумгальскому району было возбуждено уголовное дело. Однако, Бабасиеву А.С., удается приостановление уголовного дела, так как они подали иск в Бишкекский межрайонный суд, о признании недействительным акта по результатам налоговой проверки. Согласно нормам НК КР, суд не имел права принимать иск к производству, так как законом предусмотрен досудебный порядок обжалования актов налоговой проверки. Однако суд его принял к производству и ГСБЭП «вынужден был» приостановить уголовное дело, в результате чего возмещение ущерба государству на 5,4 млн. сомов «повисло на воздухе» и до сих пор по данному уголовному делу активных мэр со стороны следствия не принимаются.

Кроме того, как нам стало известно, Бабасиев А.С. и Бешкиниская А.Ю. и ранее неоднократно причиняли ущерб государству путем сомнительных финансовых операций.

Так Бабасиев А.С., будучи коммерческим директором ТК ООО «Викант», как «поставщик», заключил трехсторонний договор от 28 июля 1999 года с ГАО «Разрез Ак-Улак» и АО «Кыргыз-Энерго» о поставке спец техники в собственность ГАО «Разрез Ак-Улак» на суму 4,2 млн. долл. США и для ГАО «Разрез Ак-Улак» был поставлен экскаватор ЭКГ-5А-24 1991 года выпуска, стоимость почти 1 млн. долл. США - за 920 тыс. долл. США. При аудиторской проверке выяснилось, что данный экскаватор был приобретен у АО «Кыргызэнерго» за 123 тыс.долл. США!!! Кроме того, по указанному договору, была недопоставлена спецтехника на сумму 2,1 млн. долл. США, что привело к срыву добычи угля со стороны ГАО.

А в 2002 году ОсОО «Милз», имеющее прямое отношение к очередному «творчеству» Бабасиева А.С., поставил запчасти для экскаваторов ГАО «Разрез Ак-Улак» на сумму 12,759 млн.сомов. Как выяснилось проверкой Счетной палаты, эти запчасти не были нужны для ГАО. Таким образом, у ГАО «Разрез Ак-Улак» появилось «искусственно» завышенная кредиторская задолженность, впоследствии приведшей к его банкротству. Тут следует отметить, что Бабасиев А.С. сомнительным путем завладел учредительными документами указанного ОсОО «Милз», так как по нему правоохранительные органы КР и ФСБ РФ проводили следственные мероприятия, в результате которого стало известно о том, что ОсОО «Милз» было учреждено 03.01.2000. года гражданкой КР Иманалиевой Ж.М. которая когда решила закрыть фирму, ей предложили продать долю в уставном капитале ОсОО. После определенных сомнительных действий юристов, у ОсОО «Миллз» появляется новый учредитель (он же директор), в лице гражданина РФ Демичева В.Ю., который на следствии объяснил, что его паспорт им был утерян в г. Москве, а каким образом он стал учредителем ОсОО «Милз» не знает, а в г. Бишкек он никогда не приезжал. Однако, тем не менее, ОсОО «Милз» провел финансовую операцию на 10,340 млн.сомов, от которого в бюджет не оплачены налоги сумму 2,127 млн.сомов. А договором об уступке права требования от 21.01.2003 г. ОсОО ЗАО «Центр – Азия Уголь» «Милз» уступает ОсОО «Санни ЛТД» (учредитель – Бешкинская А.Ю.) права требования к ГАО «Разрез Ак-Улак» согласно которого ГАО «Разрез Ак-Улак» становится Должником перед ОсОО «Санни ЛТД» на сумму 10,340 млн.сомов.

Отсюда становится очевидным, каким образом Бешкинская А.Ю., супруга Бабасиева А.С., ныне являющаяся учредителем ЗАО «Центр-Азия Уголь» стала владельцем угольного месторождения, раннее принадлежащего ГАО «Разрез Ак-Улак».

Завладев государственным «богатством» в виде угольного месторождения «Ак-Улак» Бабасиева А.С., придумал «оригинальный» способ привлечения оборотных средств для своей компании: добывать и продавать уголь Кыргызстана за счет средств обманутых доверчивых кыргызских предпринимателей: только 4 человека, которые объединившись подписали это заявление, пострадали на сумму более 37.млн.сомов и 10 тыс. долл.США.из них:

1).ЧП «Султангазиева» в лице Байгазиев С., на сумму 1,050 млн.сомов + 7 млн.сомов=8,050 млн.сомов;

2).сОО «КМЗ» в лице директора Максутова Т.Ж., на сумму 2,5 млн.сомов;

3).ОсОО «БарсТранс» в лице а Сулайманова К.К., на сумму более 8 млн.сомов и 20 тонн дизельного топлива на сумму около 700 тысячи сомов.

5)Осоо «Минерал Мейнин Компани» в лице Чунуева М. на сумму 14 млн.сомов.

Это только прямой «наличный» финансовый ущерб. С учетом упущенной выгоды это сумма увеличится как минимум в три раза.

Следует обратить особое внимание на те обстоятельства, что у указанных обманутых предпринимателей экономическая деятельность остановлена, бюджет не получает налогов, работники, не получая свои заработные платы, разбежались, мы – руководители, находимся на грани нервного срыва, отдельные из нас перенесли тяжелые болезни как инсульт и сахарный диабет.

Неоднократные попытки каждого из нас в отдельности решить свои проблемы по взысканию долгов с Бабасиева А.С. до сих пор не дали положительных результатов. Как он говорил, видимо у него в Кыргызстане действительно все «схвачено». Более два месяца назад наше коллективное заявление, поданное на имя Генерального прокурора Кыргызской Республики Джолдубаевой И.Ы., передано в управление ГСБЭП КР по городу Бишкек для принятия решения. Несмотря на наглядные мошеннические действия и деяния Бабасиева А.С., следственные органы и УГСБЭП по городу Бишкек сначала, согласно письма от 05.04.2018 года за №21-16,Б-17,Б-5,М-21,У-5,К-80,С-31 нам сообщают, что было принято решение о приобщении наших обращений к материалам уголовного дела за № 301-18-003. Однако, 24.04.2018 года письмом за №24-63 нас уведомили, что по отношении Бабасиева А.С., отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деяниях Бабасиева А.С., состава преступления, при этом следователь УГСБЭП по городу Бишкек мл. лейтенант Ураев Бектурсун не счел необходимым вызывать нас даже для беседы.

Это неудивительно, так как в 2017 году Бабасиеву уже удалось «замять» возбужденное уголовное дело со стороны управления ГСБЭП по Джумгальскому району за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Если Бабасиеву А.С. удалось «замять» уголовные дела, затрагивающие прямые интересы государства, то наказать его за обман простых предпринимателей, если даже это в особо крупных размерах и носит систематический характер, для наших сотрудников финансовой полиции видимо не под силу.

По нашим настойчивым требованиям финансовой полиции г. Бишкек было возбуждено уголовное дело в отношении Бабасиева А.С. Постановлением №301-18-00 222 от 15 ноября 2018 г. Однако до сегодняшнего дня нас не вызывали , не производили очную ставку, в итоге в начале апреля нас сообщили, что следствием уголовного дела будет заниматься ГКНБ Кыргызской Республики по г. Бишкек по заданию Генеральной Прокураторы КР. При проведении очной ставки, со стороны следствия нам оказывается давление, запугивание и.т.д. Со стороны Бабасиева А.С. заявляется ложные не обоснованные без каких либо доказательств обвинение в получении нами на большие суммы уголь и денежных средств. А следствием принимается обвинение и подвергаемся допросу, вместо того чтобы требовать у Бабасиева А.С. подтверждающие документы.

Просим Вас организовать прокурорскую проверку по указанным фактам, выявить и наказать виновных должностных лиц финансовой полиции, суда, налоговых органов, которые помогли прекращению уголовного дела, возбужденного против Бабасиеву А.С. в 2017 году, а также выявить и наказать лиц, которые способствовали незаконному переходу государственной собственности – ГАО «Разрез Ак-Улак» в собственность ЗАО «Центр Азия Уголь», принять меры для возвращении месторождения в государственную собственность, а также возбудить уголовное дело в отношении Бабасиева А.С. по статьям; 166-мошенничества ; 173-нанесения имущественного ущерба ; 353-самоуправтсва УК КР с возмещением нам нанесенного ущерба на основании заявлений, поданного нами со всеми подтверждающими документами нанесенные нам ущерба.

Кроме того, в интересах государства поручить Правительству КР, дать распоряжение соответствующим государственным ведомствам провести комиссионно с участием работников Генеральной прокуратуры, финансовой полиции, общественности и СМИ, маркшейдерский замер уголовного месторождения, ныне принадлежащего ЗАО «Центр-Азия Уголь» для выявления истинных масштабов воровства угля на данном карьере за последние пять лет, так как по данным ГНИ (проект «Открытый бюджет»), за пять лет указанное ЗАО Заплатило всего 2,5 млн. сомов налогов.(в среднем всего по 500 тысячи сомов в год, такую сумму в КР платит маленькая забегаловка.), а также проверить соответствие проводимых работ на карьере утвержденному проекту добычи.

Прилагаются:

1. Постановление верховного суда КР от 11 августа 2018г. – один лист;

2. Данные ГНИ «Открытый проект» - один лист;

1). Байгазиев С., 0558646495

2). Максутов Т. Ж., 0555333098

3). Учкемпиров К.К., 0700884588

4). Сулайманов К.К., 0705282370

5). Чунуев М., 0555599999