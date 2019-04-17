Уволен милиционер, пытавшийся разбить камеру «Безопасного города»

Такое решение в отношении сотрудника ГУГССО МВД принято по итогам служебного расследования

Из органов внутренних дел был уволен сотрудник милиции, который пытался разбить камеру «Безопасного города». Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе МВД.

-По итогам служебного расследования было принято решение, что данный сотрудник должен быть уволен из органов внутренних дел,- сказали в ведомстве.

Напомним, в селе Беш-Кунгей специалист компании «Вега Оперейтинг» планировал установить камеры в рамках проекта «Безопасный город», после чего к нему подошли двое неизвестных мужчин и пытались воспрепятствовать его работе. Затем они попытались разбить камеры. Одним из хулиганов оказался сотрудник ГУГССО МВД КР.





Vesti. KG