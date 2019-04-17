Генпрокурор назвал самые коррумпированные ведомства

МВД, Министерство транспорта и дорог и его подразделения...
На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сегодня, 16 апреля, генпрокурор Откурбек Жамшитов назвал самые коррумпированные министерства и ведомства.
"Коррумпированные ведомства – это МВД, Министерство транспорта и дорог и его подразделения, Госэкотехинспекция, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Государственная налоговая служба и Госкомитет обороны", - заявил генпрокурор.
"В министерствах юстиции, экономики и финансов нарушений законов зарегистрировано меньше. Такие данные определены по итогам рассмотрения поступивших в Генпрокуратуру заявлений" - резюмировал Откурбек Жамшитов.
Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков называл самым коррумпированным органом Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности.
Источник: fakt.kg, gezitter. org
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