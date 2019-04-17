Правозащитница Рита Карасартова потребовала приостановить полномочия главы ГКНБ

Сегодня, 16 апреля, правозащитница Рита Карасартова вышла с требованиями к зданию Госкомитета национальной безопасности.
Как сообщила Рита Карасартова порталу SUPER.KG, президент должен приостановить полномочия председателя ГКНБ Идриса Кадыркулова.
"На протяжении суток ряд должностных лиц Государственной регистрационной службы томятся в СИЗО ГКНБ. До этого мы обращались к президенту по поводу того, что в цифровой рынок Кыргызстана вламывается другое государство. В письме мы писали, какая компания нарушила закон, сколько денег навешивает на нашу шею. К сожалению, реакция президента на наше заявление запаздывает. Когда мы обращались к президенту, то отмечали, что не будем по данному поводу обращаться в Генпрокуратуру и СМИ. Однако пришлось открыто об этом заявить по причине того, что наш вопрос не рассмотрен. Данный вопрос не будет рассмотрен открыто, пока срочно не приостановить полномочия главы ГКНБ.
Выступая с трибуны Жогорку Кенеша 12 апреля, Идрис Кадыркулов в нарушение Закона "О госзакупках" назвал государства проигравших компаний, тем самым продемонстрировав свою пристрастность", - говорит Рита Карасартова.
На проведенном тендере по закупке бланков общегражданских, дипломатических и служебных паспортов нового поколения (ePassport) для граждан Кыргызстана победителем признана литовская компания "Гарсу Пасаулис". Для закупки бланков была предложена сумма 1 млрд 2 млн сомов. Muhlbauer ID Services GmbH предложила 686,7 млн сомов, Veridos GmbH – 936,3 млн сомов, "Гарсу Пасаулис" – 940,1 млн сомов, IDEMIA France SAS – 948,7 млн сомов.
Германская Muhlbauer ID Services GmbH и французская IDEMIA France SAS заявили, что не согласны с итогом конкурса. Антикоррупционная служба ГКНБ проводит следственные мероприятия по факту нарушения условий тендера по закупке бланков биометрических паспортов.
Пресс-служба ГКНБ до этого сообщила о задержании в связи с данным вопросом отдельных руководителей ГРС и предприятия "Инфоком".
Источник: super.kg, gezitter. org
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