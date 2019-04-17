Альтернативная СДПК подала документы в Минюст на перерегистрацию

Альтернативная СДПК под лидерством Сагынбека Абдырахманова подала документы на перерегистрацию в Министерство юстиции.
Об этом 24.kg сообщили в секретариате политической организации.
По словам Сагынбека Абдырахманова, все процедуры завершатся до сентября. Менять название партии альтернативщики не намерены.
Официальный представитель партии социал-демократов под председательством Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева отметила, что если Минюст зарегистрирует альтернативную партию, то СДПК обратится в суд.
«Партия Сагынбека Абдырахманова нелегитимна и получить регистрацию в Минюсте не может. Это незаконно», — добавила она.
Напомним, 3 и 6 апреля в Бишкеке прошли два съезда социал-демократов. Каждая из партий настаивает на своей легитимности. Эксперты напоминают: двух политических организаций с одинаковым названием в стране быть не может, а значит, впереди судебные разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/115062/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!