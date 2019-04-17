Альтернативная СДПК подала документы в Минюст на перерегистрацию

Альтернативная СДПК под лидерством Сагынбека Абдырахманова подала документы на перерегистрацию в Министерство юстиции.

Об этом 24.kg сообщили в секретариате политической организации.



По словам Сагынбека Абдырахманова, все процедуры завершатся до сентября. Менять название партии альтернативщики не намерены.

Официальный представитель партии социал-демократов под председательством Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева отметила, что если Минюст зарегистрирует альтернативную партию, то СДПК обратится в суд.

«Партия Сагынбека Абдырахманова нелегитимна и получить регистрацию в Минюсте не может. Это незаконно», — добавила она.

Напомним, 3 и 6 апреля в Бишкеке прошли два съезда социал-демократов. Каждая из партий настаивает на своей легитимности. Эксперты напоминают: двух политических организаций с одинаковым названием в стране быть не может, а значит, впереди судебные разбирательства.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/115062/

