Исхак поставил в неудобное положение Ису

Депутат ЖК Исхак Масалиев попросил депутатов фракции СДПК выйти из коалиции большинства, «освободить почетное место».
Когда дела шли хорошо, представитель СДПК Иса Омуркулов выступал с пламенными речами, но на этот раз он предпочел промолчать, словно его там не было, будто уехал в командировку. Если партия делится на две непримиримые части, если партия объявляет о своем уходе в оппозицию, а фракция остается в коалиции большинства, то это даже противоречит закону. В общем, СДПК широко расставила ноги в разные стороны. К тому же двойной съезд тоже подпортил репутацию партии. Нам же стоит напомнить, что фракция является филиалом партии в Жогорку Кенеше.
Источник: газета «Факты.kg» №15 от 16.04.2019 / стр. 3
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