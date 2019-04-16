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Тело забитого камнями кыргызстанца отправили на родину

Тело забитого камнями кыргызстанца отправили на родину

 

Тело убитого в Москве кыргызстанца Таалайбека у.Н. передано родственникам, 12 апреля "Груз 200" отправлен в Кыргызстан. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.


 
- Бабушкинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 (нанесение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Российской Федерации. Ход предварительного расследования уголовного дела взято Посольством под контроль. – сообщает дипломатическое представительство.

 

Напомним, 11 апреля примерно в 14.57 часов в реке под железнодорожным мостом на улице Холмогорской в Москве с ушибленными ранами головы был обнаружен труп гражданина Кыргызской Республики. Рядом полицейские нашли три окровавленных камня. Убитым оказался Т.у.Н., 1990 г.р. уроженец Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

О подозреваемых в убийстве в сообщении посольства КР в РФ не сообщается.

 


 

URL: https://www.vb.kg/377876

           

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