Тело забитого камнями кыргызстанца отправили на родину
Тело убитого в Москве кыргызстанца Таалайбека у.Н. передано родственникам, 12 апреля "Груз 200" отправлен в Кыргызстан. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.
- Бабушкинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 (нанесение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Российской Федерации. Ход предварительного расследования уголовного дела взято Посольством под контроль. – сообщает дипломатическое представительство.
Напомним, 11 апреля примерно в 14.57 часов в реке под железнодорожным мостом на улице Холмогорской в Москве с ушибленными ранами головы был обнаружен труп гражданина Кыргызской Республики. Рядом полицейские нашли три окровавленных камня. Убитым оказался Т.у.Н., 1990 г.р. уроженец Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.
О подозреваемых в убийстве в сообщении посольства КР в РФ не сообщается.
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