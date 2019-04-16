Милиция просит не верить сообщениям о похищении девушки в Оше
ГУВД Оша просит жителей южной столицы не поддаваться паническим настроениям по поводу пропажи несовершеннолетних подростков. Об этом редакции VB.KG заявили в пресс-службе ведомства.
"Уважаемые родители!
На сегодняшний день каких-либо несовершеннолетних подростков, которые якобы пропали в Оше и находятся в розыске, нет. Отдельные сообщения, которые продолжают передаваться посредством "Ватсап", что неизвестными лицами была похищена девушка, которую силой посадили в автомобиль "Фиат", и что ее отец просит о помощи, уже несвоевременны. Данное дело имело место в Джалал-Абадской области, и ту девушку нашли в течение двух часов. По этой причине нет необходимости поднимать панику.
Мы просим вас не верить пустым слухам и старым сообщениям, а уточнять информацию в правоохранительных органах", - обратилась пресс-служба ГУВД Оша.
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