Милиция просит не верить сообщениям о похищении девушки в Оше

Милиция просит не верить сообщениям о похищении девушки в Оше

ГУВД Оша просит жителей южной столицы не поддаваться паническим настроениям по поводу пропажи несовершеннолетних подростков. Об этом редакции VB.KG заявили в пресс-службе ведомства.

"Уважаемые родители!

На сегодняшний день каких-либо несовершеннолетних подростков, которые якобы пропали в Оше и находятся в розыске, нет. Отдельные сообщения, которые продолжают передаваться посредством "Ватсап", что неизвестными лицами была похищена девушка, которую силой посадили в автомобиль "Фиат", и что ее отец просит о помощи, уже несвоевременны. Данное дело имело место в Джалал-Абадской области, и ту девушку нашли в течение двух часов. По этой причине нет необходимости поднимать панику.

Мы просим вас не верить пустым слухам и старым сообщениям, а уточнять информацию в правоохранительных органах", - обратилась пресс-служба ГУВД Оша.



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