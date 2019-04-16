Депутат: "В прошлом году снизились все показатели, тогда почему коалиция большинства поддерживает отчет правительства?"

Депутат выразил недоумение, почему премьер-министр сравнивает экономику Кыргызстана с экономиками Турции и Китая.

"В прошлом году снизились все показатели, тогда почему коалиция большинства поддерживает отчет правительства?" - спросил на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам депутат Мурадыл Мадеминов.

Депутат выразил недоумение, почему премьер-министр сравнивает экономику Кыргызстана с экономиками Турции и Китая.

"Если сравнить бюджеты прошлого и 2017 года, то наблюдалось снижение всех показателей. Нет роста ни по одному показателю, тогда почему коалиция большинства поддержала отчёт правительства? Президент выражает доверие коалиции большинства. Однако вы мучаете народ. Сколько денег от "Кумтора" в счет 2019 года вы получили, чтобы покрыть бюджет 2018 года?" – спросил депутат.

"План составлял 80 миллиардов 843 миллиона сомов, собрано 79 миллиардов 583 миллиона сомов, план выполнен на 98,4 процентов. "Кумтор" в декабре уплатил 1 миллиард сомов. То же самое было в декабре 2017 года", - ответил глава Налоговой службы Тенизбек Абжапаров.

"Если будем для закрытия 2018 года брать деньги у ОсОО, частных компаний в счет 2019 года, то сумма превысит 1 миллиард сомов. Правительство приходит и отчитывается "мы достигли". Дефицит за 1 квартал 2015 года превышает 1 миллиард. Я 5 лет был членом комитета по экономической и социальной политики. Налоги – основа бюджета. Вы не сможете закрыть и этот год. Счет и учет – это точная наука. Почему мучаете народ? Просто возьми и уйдите. Глава правительства сравнивает экономику страны с экономиками Турции, Китая, вот ваш показатель", - сказал Мадеминов.



Источник: super.kg, gezitter.org