«Безопасный город». Часть штрафов направят на финансирование скорой помощи      

Часть штрафов от «Безопасного города» направят на усиление материально-технической базы скорой медицинской помощи.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
По ее данным, решение принято на заседании кабинета министров, где обсуждался ход реализации проекта.
Министерству финансов совместно с Министерством здравоохранения, Государственным комитетом информационных технологий и связи и мэрией Бишкека поручено рассмотреть вопрос выделения финансовых средств из штрафов для улучшения материально-технической базы службы скорой медицинской помощи.
Госорганы должны в двухнедельный срок внести предложения по указанному вопросу в аппарат правительства.
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