«Безопасный город». Часть штрафов направят на финансирование скорой помощи

Часть штрафов от «Безопасного города» направят на усиление материально-технической базы скорой медицинской помощи.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, решение принято на заседании кабинета министров, где обсуждался ход реализации проекта.

Министерству финансов совместно с Министерством здравоохранения, Государственным комитетом информационных технологий и связи и мэрией Бишкека поручено рассмотреть вопрос выделения финансовых средств из штрафов для улучшения материально-технической базы службы скорой медицинской помощи.

Госорганы должны в двухнедельный срок внести предложения по указанному вопросу в аппарат правительства.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/114939/