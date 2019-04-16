В Балыкчи в войсковой части Генштаба незаконно завышали зарплату

В результате государству причинен материальный ущерб на 423 тысячи 1 сом.

Балыкчинский городской суд приговорил к одному году условно начальника финансовой службы войсковой части № 20636 Генерального штаба Вооруженных сил.

В приговоре суда указано, что К.Ч.С. несколько месяцев при составлении реестров перечислений зарплаты на карточки сотрудников войсковой части умышленно вносила изменения в список работников. В документах она указывала уволенных сотрудников войсковой части либо тех, кто находился в декретном отпуске.

В результате государству причинен материальный ущерб на 423 тысячи 1 сом.



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