В Балыкчи в войсковой части Генштаба незаконно завышали зарплату

В результате государству причинен материальный ущерб на 423 тысячи 1 сом.
Балыкчинский городской суд приговорил к одному году условно начальника финансовой службы войсковой части № 20636 Генерального штаба Вооруженных сил.
В приговоре суда указано, что К.Ч.С. несколько месяцев при составлении реестров перечислений зарплаты на карточки сотрудников войсковой части умышленно вносила изменения в список работников. В документах она указывала уволенных сотрудников войсковой части либо тех, кто находился в декретном отпуске.
В результате государству причинен материальный ущерб на 423 тысячи 1 сом.
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