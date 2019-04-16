Строительство домов в Бишкеке. Выявлен ряд грубых нарушений

Спикер Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров по жалобам жителей столицы объехал участки, на которых идет строительство многоэтажных домов.

Об этом сообщила пресс-служба горкенеша.

В комиссионном выезде участвовали вице-мэр Улан Азыгалиев, представители Бишкекглавархитектуры, Госэкотехинспекции и служб мэрии.



Первый объект, где ведутся строительные работы с грубейшими нарушениями, находится на улице Тыныстанова, 146. Застройщик — СК GENESIS.

На месте выявили, что Бишкекглавархитектура на основании предписания прокуратуры Первомайского района отозвала в октябре 2017 года все выданные разрешительные документы на строительство многоэтажного жилого дома. Но строительство продолжилось и в 2018-м.



По словам замначальника Бишкекглавархитектуры Анны Трениной, ранее на этом земельном участке располагалась детская игровая площадка. Администрация Первомайского района передала его частному лицу с переоформлением документов на индивидуальный жилой дом.

Второй объект находится на улице Масалиева, 41 (пересечение с Бакаева). Во дворе застройщики вырыли котлован под строительство многоэтажного жилого дома. При обсуждении вопроса присутствовали обе стороны: жители расположенного рядом дома и представитель стройкомпании ОсОО «Сапфир строй».





Спор по строительству объекта длится пять лет. Жители категорически против. От нового дома их будет отделять всего 10 метров.



При этом жилой дом, в котором проживают заявители, не принят в эксплуатацию. В свое время застройщики допустили нарушения, увеличив земельный участок за счет муниципальной земли на 2,5 метра.

«Госэкотехинспекция в отношении ОсОО «Сапфир строй» подала иск в суд. Ближайшее заседание запланировано на 24 апреля», — сообщили в БГК.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/114948/