Бишкекчан и гостей столицы с Днем города поздравят зарубежные звезды Согдиана и группа «Ялла»

Как будет отпразднован День города, рассказал начальник управления культуры Урмат Белекбаев.

По словам чиновника, сейчас ведется работа по разработке концертной программы как в центре, так и во всех районах столицы. Стало известно, что гвоздем главного праздничного вечера, который начнется 29 апреля в 19.00 на площади Ала-Тоо, станут зарубежные звезды – российская певица Согдиана и узбекская группа «Ялла», а также отечественные знаменитости – группы «Инсан», «Элес», Гульнур Сатылганова, Мирбек Атабеков и другие.

Кульминацией праздника будет восьмиминутный красочный фейерверк. По итогам совещания мэр Азиз Суракматов поручил районным акимиатам улучшить подготовку к Дню города.

Пресс-служба мэрии Бишкека



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