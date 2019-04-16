Спикер городского парламента выслушал проблемы бишкекчан «фейс ту фейс»

Председатель Бишкекского горкенеша Жаныбек Абиров объехал проблемные участки столицы по жалобам горожан.
Как выяснилось, отсутствие ирригационных и дренажных сетей – это один из самых острых вопросов жилых массивов Бишкека. В своем обращении жители переулка Абдрахманова жилого массива «Арча-Бешик» утопают в лужах грязи с началом весны в дождливую погоду.
При обсуждении вопроса стало ясно, что строительство ирригации для отвода потока воды необходимо проложить вдоль улицы, расположенной на территории села Нижний Орок, что относится к Сокулукскому району.
Озвучили председателю БГК Жаныбеку Абирову наболевшие вопросы, кроме жителей, проживающих на указанном участке жилмассива «Арча-Бешик», и сотрудники МТУ района, представитель айыл окмоту Нижнего Орока, городские службы.
По итогам встречи решено поручить:
- главе муниципальной администрации Ленинского района взять под контроль вопрос проведения ирригации (сливы) при реконструкции дороги по китайскому гранту по ул. Жайыл Баатыра;
- провести переговоры с айыл окмоту села Нижний Орок по вопросам строительства ирригации для отвода потока воды и установки ограничительного знака, запрещающего проезд грузовых машин, в срок до 19 апреля этого года.
Фото - пресс-служба БГК
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!