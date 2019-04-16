Спикер городского парламента выслушал проблемы бишкекчан «фейс ту фейс»

Председатель Бишкекского горкенеша Жаныбек Абиров объехал проблемные участки столицы по жалобам горожан.

Как выяснилось, отсутствие ирригационных и дренажных сетей – это один из самых острых вопросов жилых массивов Бишкека. В своем обращении жители переулка Абдрахманова жилого массива «Арча-Бешик» утопают в лужах грязи с началом весны в дождливую погоду.



При обсуждении вопроса стало ясно, что строительство ирригации для отвода потока воды необходимо проложить вдоль улицы, расположенной на территории села Нижний Орок, что относится к Сокулукскому району.



Озвучили председателю БГК Жаныбеку Абирову наболевшие вопросы, кроме жителей, проживающих на указанном участке жилмассива «Арча-Бешик», и сотрудники МТУ района, представитель айыл окмоту Нижнего Орока, городские службы.



По итогам встречи решено поручить:



- главе муниципальной администрации Ленинского района взять под контроль вопрос проведения ирригации (сливы) при реконструкции дороги по китайскому гранту по ул. Жайыл Баатыра;



- провести переговоры с айыл окмоту села Нижний Орок по вопросам строительства ирригации для отвода потока воды и установки ограничительного знака, запрещающего проезд грузовых машин, в срок до 19 апреля этого года.

Фото - пресс-служба БГК



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