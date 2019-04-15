Мужчина поджег дом с женой и детьми. Она простила его и будет жить с ним дальше

В Чуйской области мужчина поджег дом с женой и детьми. Он получил три с половиной года лишения свободы по статье "Покушение на убийство".

Такое решение приняли в Сокулукском районном суде. Об этом СМИ рассказал начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.



Решение о поджоге мужчина принял после ссоры с женой. Для совершения преступления он взяли спички и, облив комнату бензином, закрыл двери. К счастью, супруге и детям удалось выбраться.

Как пояснил Тагаев редакции Kaktus.media, такой мягкий приговор судья вынес, основываясь на показаниях самого подсудимого, заявившего, что он не хотел никого убивать, а просто якобы хотел напугать. Помимо этого, во время судебного заседания потерпевшая изменила свои показания и сказала, что прощает подсудимого и намерена жить с ним дальше.

Приговор обжаловали.

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