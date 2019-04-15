В Турции задержали кыргызстанок за проституцию 

В городе Балыкесир (Турция) полиция задержала 55 женщин, подозреваемых в проституции.
Среди них оказались и кыргызстанки. Об этом сообщает портал haberler.com.
В ходе спецоперации полиция выявила организованную группу женщин, которые оказывали сексуальные услуги. По данным полиции, среди задержанных есть женщины из Кыргызстана, Украины и России.
По данным портала, клиенты получали фотографии женщин по интернету, договаривались с сутенерами. Иногда расчет с клиентами проводился через пост-терминал банковской картой.
В ходе операции были изъяты 25 мобильных телефонов, $3 900, 4 925 турецких лир, 870 кыргызских сомов и интимные фото.
В данное время решается вопрос депортации иностранок на родину.
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