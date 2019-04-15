Мать Суталинова: Его тихо хотят убить. Лучше смертная казнь

"Зря отменили смертную казнь. Убили бы нас всех, и все" - так прокомментировала происходящее в суде мать Мурата Суталинова - Суранбаева Канапия.
Она тоже работала в правоохранительных органах. Канапия - подполковник милиции.
Женщина считает, что ее сына тихо хотят убить.
"Он же не отдыхал ни одного дня. С 17 лет работал. Закончил Караганду (имеется в виду Карагандинская высшая школа милиции. - Прим. Kaktus.media). Он же всю свою жизнь, молодость, красоту, здоровье отдал этому Кыргызстану. И в результате тихо хотят убить. Зря смертную казнь отменили, убили бы нас всех, и все", - плачет мать Суталинова.
Напомним, о досрочном освобождении Суталинова ходатайствовали в связи с его тяжелой болезнью. О том, что Суталинов тяжело болен, медицинская комиссия вынесла заключение в декабре прошлого года. У него рак 4-й степени левой почки, правую почку удалили ранее. Сейчас он получает химиотерапию в тюрьме. Суд по делу уже откладывали несколько раз. Сегодня, 15 апреля, его отложили в очередной раз.
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