Пропавшая 15-летняя Диляра нашлась. Пряталась у подруг

Пропавшая 15-летняя Диляра Абдурасулова нашлась.

Сотрудники милиции разыскали девочку. Информацию об этом подтвердили ее родственники.





Как они рассказали, девочка пряталась у подруг. Домой не хотела идти, потому что мать запретила ей заниматься боксом.

Напомним, 5 апреля примерно в 10 утра девочка сказала маме, что пойдет в школу, после чего пропала. Позже выяснилось, что вместо учебы она ночевала у подруги, которая ничего больше не рассказывает. Якобы они ходили в какой-то поход в Кочкор-Ату с какими-то ребятами. А после этого Диляра была снова дома у подруги, после чего вышла оттуда и пропала.

URL: https://kaktus.media/389958