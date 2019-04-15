В Токмакской горбольнице пояснили, почему врач отказался осматривать ребенка

По словам замдиректора медучреждения, сегодня будет известно, примут ли меры в отношении их сотрудника

Накануне в Токмакской территориальной больнице произошел конфликт между врачом и пациентом. Врач направил ребенка в инфекционную больницу. При этом родители больного сказали, что у их чада нет повышенной температуры. После чего специалист демонстративно отказался принимать пациента. На видео также присутствует другой пациент, сидящий в кабинете врача. Соответствующее видео накануне распространилось в социальной сети Instagram.

Vesti.kg обратились за комментарием к руководству больницы.

- Такой инцидент, к сожалению, имел место, - подтвердил заместитель директора Токмакской территориальной больницы Улан Дыйканалиев. - Скандал произошел из-за того, что отец ребенка захотел, чтобы их осмотрели в первую очередь.

Ребенку уже оказывали помощь в соседней районной больнице, в хирургии, и отправили его домой, либо в детское отделение. Но почему-то родители пациента пришли к нам обратно и потребовали, чтобы их немедленно осмотрели. В тот момент наш дежурный врач осматривал другого пациента в порядке живой очереди. У ребенка было вздутие кишечника. Потом эти граждане уехали. Я связался с отцом ребенка. Он обещал приехать к нам после обеда. Если он приедет, мы проведем очную ставку.

Вместе с тем Дыйканалиев отметил, что бывают случаи, когда пациенты буквально доводят врачей.

- Также многое будет зависеть от того, где и в каком состоянии сейчас пребывает ребенок - дома он или в больнице, - продолжил замдиректора. - После этого будем думать, принимать меры в отношении специалиста или нет. Поскольку бывают случаи, когда врача доводят до крайности. Перед доктором все больные, стоящие в очереди, одинаковые. Он не может оставить больного, которого осматривает, когда в кабинет входят другие пациенты. Также надо учитывать тяжесть болезни пациента.







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