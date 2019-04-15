Референдуму быть? Курултаевцы все же получили разрешение на сбор 10 тысяч подписей

Соответствующий документ прошел официальную регистрацию в Минюсте

Инициативная группа исполнительного комитета народного Курултая наконец получила свидетельство на разрешение сбора 10 тысяч подписей избирателей для проведения референдума. Об этом сообщил Vesti.kg представитель исполкома Курултая Айбек Мырза.

Соответствующий законопроект прошел официальную регистрацию в Минюсте после второй попытки курултаевцев. На всенародное голосование планируется внести три вопроса: о подотчетности властей институту курултая, о форме правления - президентской либо парламентской, а также об изменении системы выборов депутатов -партийной. одномандатной либо смешанной.

В планах инициативной группы также создание общенационального конституционного совещания. В успехе своих задумок курултаевцы не сомневаются. Они намерены незамедлительно приступить к сбору подписей, а также провести в регионах малые курултаи по обсуждению поднятых ими вопросов.



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