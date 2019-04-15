Омурбек Бабанов не приехал в Кыргызстан

Политик Омурбек Бабанов объявил, что отменил свой приезд в Кыргызстана.

По его словам, он принял такое решение, глубоко обдумав. Сказано, что на митинге, планируемом организовать для его встречи в Кыргызстане, могут быть предприняты провокационные действия и возможно вмешательство третьих сил.

- Уважаемый мой народ, я сейчас нахожусь в аэропорту. Поддерживающие меня журналисты тоже находятся в аэропорту. Я принимаю решение после глубокого обдумывания. Ночью у меня был телефонный звонок с сообщением о планировании большой провокации на митинге в мою встречу. Для меня мир, согласие в нашей стране не просто слова. Поэтому как бы трудно ни было, я принял такое решение. Я не стремлюсь накопить политические очки, для меня дороже жизнь каждого из вас. Именно вы, мои сторонники, являетесь моей самой большой силой, дающей мне энергию. Прошу остановить мирный митинг в мою поддержку. Кыргызстану нужен мир. Прошу прощения, если не смог оправдать доверие, надежды некоторых из вас.

Бабанов добавил, что в ближайшие дни обязательно вернется мирным путём.

До этого Бабанов сообщал, что приземлится в аэропорту "Манас" 14:50 сегодняшнего дня. [Публикация от 13.04.19]

Источник: maralfm.kg, gezitter. org