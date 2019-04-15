Коалиция признала удовлетворительной работу правительства

Коалиция большинства Жогорку Кенеша признала удовлетворительной деятельность правительства за 2018 год.

Сегодня, 12 апреля, правительство в полном составе пришло в парламент и дало отчёт.

Поддержку депутатов премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев назвал стимулом для работы с новыми силами:

"Вы сказали про недостатки, теперь всё это будет для нас уроком. Были те, кто ждал, что будет после отчёта. Теперь мы примемся за работу с новыми силами".

В ходе вопросов-ответов депутаты говорили про улучшение экономики, решение социальных вопросов простого населения, привлечение инвестиций. Также народные избранники затронули такие вопросы, как обеспечение реализации крупных проектов и программ, уменьшение преступности, устранение коррупционных схем, уделение большего внимания кадровому отбору, повышение ответственности чиновников.

На заседании Жогорку Кенеша 20 марта была поднята инициатива по выражению недоверия действующему правительству. Депутаты высказывали критику по поводу неисполнения доходной части бюджета на 6 млрд сомов и при подведении итогов 2018 года.

Правительство под началом Мухаммедкалыя Абылгазиева было назначено 20 апреля 2018 года.

В 120-мандатном Жогорку Кенеше есть шесть фракций. Четыре фракции – СДПК, "Республика - Ата Журт", "Кыргызстан" и "Бир бол" – в правящей коалиции. "Ата Мекен" и "Онугуу-Прогресс" – в оппозиционном меньшинстве.

Источник: govori.tv, gezitter. org