Тазабек Икрамов, депутат ЖК от фракции «Онугуу-Прогресс»: «Мои слова всегда преподносят в искаженном виде»

Удивительна пенсия и некоторых бывших чиновников!
- Господин Тазабек, поясните, почему вы предложили сократить размер зарплаты в некоторых государственных учреждениях?
- В стране во всех государственных учреждениях должна быть одинаковая зарплата. Возьмем, например, медсестер. Работают днем и ночью, а зарплата не превышает 10 тысяч сомов. В то же время некоторые работники госучреждений получают по 200 тысяч сомов. Удивительна пенсия и некоторых бывших чиновников! Я не призываю все уровнять, но деньги за государственную службу должны быть распределены справедливо. По правде говоря, руководители отдельных министерств и ведомств еще во времена Аскара Акаева были в хороших отношениях с президентом и повысили себе зарплаты. С тех пор ничего не изменилось. Нет какого-либо обновления или изменения. В советское время самая большая зарплата была только у шахтеров, так как у них был большой объем работы, а сама работа была вредной для здоровья. Размер зарплаты остальных не сильно отличался друг от друга. Я поставил этот вопрос перед правительством.
- Это ваше предложение бурно обсуждается в социальных сетях, мол, Икрамов предложил отобрать деньги у богачей и отдать их беднякам.
- Таких слов не было. С чего это я буду говорить: «Отберите деньги у богачей и отдайте беднякам»? Я только затронул вопрос о том, что размер зарплаты в государственных учреждениях и ведомствах сильно разнится. Может мои слова неправильно переводят, не знаю, но в СМИ постоянно искажаются мои слова.
Источник: газета «Азия news» №14 от 11.04.2019 / стр. 7, gezitter. org
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