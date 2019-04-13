В парламенте Кыргызстана раскритиковали премьера за отговорки

Правительство КР отчитывается перед коалицией большинства парламента об итогах своей работы за 2018 год.
Во время обсуждения лидер парламентской фракции «Бир бол» Алтынбек Сулайманов раскритиковал премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева за повторяющиеся ответы на вопросы.
«Мухаммедкалый Дуйшекеевич, опять «должны сделать», «нужно сделать». Когда? Когда сделаете?», - возмутился Сулайманов.
«Мы же сейчас делаем», - парировал глава правительства, но депутат продолжил:
«Ничего не заметно. Рост ВВП в 3,5% - это не успех. 60-70% экономики находится в тени. ВВП можно наращивать намного быстрее, если вести реальную борьбу со схемами, ломать схемы в налоговой, таможне и других секторах. ВВП может расти не на 3,5%, а на 30%. Просто нужно вывести из тени», - сказал лидер фракции «Бир бол».
«Я согласен с вами. Речь в том, каким образом этого добиться. В этом наши взгляды расходятся», - ответил Абылгазиев.
Правительство во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым было назначено 20 апреля 2018 года. Предыдущий состав кабмина под руководством Сапара Исакова был распущен после выражения парламентом вотума недоверия.
В парламенте Кыргызстана заседают 120 депутатов. СДПК, «Республика-Ата Журт, «Кыргызстан» и «Бир бол» составляют коалицию большинства, «Ата Мекен» и «Онугуу-Прогресс» находятся в оппозиции.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!