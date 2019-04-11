В Бишкеке на Южной магистрали появится новый парк. Его благоустроят с нуля

В Бишкеке идет подготовка к строительству первого парка, который будет благоустроен с нуля. Об этом сообщает пресс-в служба мэрии столицы.

"Выездное совещание с вице-мэром Бишкека Рыспеком Сарпашевым и руководителями городских служб прошло на территории будущего парка, расположенного на Южной магистрали. В связи с тем что парк будет новый, разработчики в лице МП "Бишкекглавархитектура" посчитали необходимым решить вопрос и с парковкой, чтобы не было проблем, как возле других зон отдыха, построенных в столице полвека назад", - говорится в сообщении.

Особое внимание при проектировании было уделено вопросам ирригации, полива и посадке деревьев.

На этой территории планируется установка детских площадок, лабиринтов из живой изгороди, воркаут-площадки, освещения, декоративных пешеходных мостов, скамеек и всего необходимого для отдыха горожан и гостей столицы.

По проекту на территории парка предусмотрена посадка более двух тысяч деревьев различных пород. Виды деревьев были согласованы со специалистами МП "Бишкекзеленхоз".

Площадь проектируемого участка составляет 10 га, а площадь покрытий парка составит 17 тысяч квадратных метров. Площадь озеленения 8,3 га. Также по периметру парка предусмотрена беговая и велодорожки.

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