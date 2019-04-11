Сторонники Бабанова намерены провести митинг с участием 10 тысяч человек

Политика собираются встретить митингом, который пройдет на Старой площади

В социальной сети Facebook появилась фотография письма от сторонников экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова для мэра Бишкека Азиза Суракматова. В обращении представители его партии «Республика» оповещают градоначальника о том, что собираются провести митинг по случаю приезда их лидера.

В письме указано, что мероприятие запланировано на 13 апреля с 14.00 до 20.00 на Старой площади возле здания правительства. Организаторы мирной акции планируют провести ее с участием 10 тысяч человек.

«Также ставим вас в известность, что при проведении данного мероприятия будут использованы сцена и автомашина со звуковой аппаратурой и LED-экраном для выступления спикеров», - написано в обращении.

Письмо подписано председателем партии Айсулуу Молдожунуевой.

Омурбек Бабанов на своей странице в Facebook опубликовал обращение к кыргызстанцам, в котором заявил, что собирается приехать в страну 13 апреля.

Напомним, что после президентских выборов в отношении экс-лидера парламентской фракции «Республика – Ата Журт» Омурбека Бабанова возбудили уголовное дело по статьям 297 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и 299 «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды» УК КР.

VESTI.KG