Плакат с призывом посадить Атамбаева появился у офиса партии «Ата-Мекен» (фото)

Члены политсовета СДПК Таалай Усубалиев, Темирлан Султанбеков и Нурбек Касымбеков посетили офис партии «Ата Мекен».

Социал-демократы просили снять с забора, который возведен по периметру здания, портрет экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

Над портретом атамекеновцы повесили надпись «Атамбаева за решетку».



«Представители от СДПК считают, что это неэтично и только суд вправе решать, кто преступник, а кто нет. Но партия «Ата Мекен» будет добиваться привлечения бывшего главы государства к уголовной ответственности», — подчеркнули в секретариате партии «Ата Мекен» и добавили, что портрет с забора убирать не будут.

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева комментируя визит однопартийцев сообщила, что политсовет партии по этому поводу никаких поручений не давал.

«24.kg»