Плакат с призывом посадить Атамбаева появился у офиса партии «Ата-Мекен» (фото)

Члены политсовета СДПК Таалай Усубалиев, Темирлан Султанбеков и Нурбек Касымбеков посетили офис партии «Ата Мекен».
Социал-демократы просили снять с забора, который возведен по периметру здания, портрет экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Над портретом атамекеновцы повесили надпись «Атамбаева за решетку».
«Представители от СДПК считают, что это неэтично и только суд вправе решать, кто преступник, а кто нет. Но партия «Ата Мекен» будет добиваться привлечения бывшего главы государства к уголовной ответственности», — подчеркнули в секретариате партии «Ата Мекен» и добавили, что портрет с забора убирать не будут.
Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева комментируя визит однопартийцев сообщила, что политсовет партии по этому поводу никаких поручений не давал.
«24.kg»
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!