Генпрокуратура ответила на политическое заявление Сапара Исакова

Бывшему премьер-министру Сапару Исакову были предъявлены обоснованные обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ г.Бишкек, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры на политическое заявление чиновника, сделанное ранее.

По данным главного надзорного органа, в своем заявлении Исаков указывает о своей невиновности и пытается выдать обоснованно предъявленные обвинения за преследование по политическим мотивам. При этом, в целях искажения общественного мнения и дискредитации правоохранительных органов он выдает как одно целое уголовные дела, возбужденные по фактам аварии на ТЭЦ г.Бишкек в январе 2018 года и коррупции при реализации проекта ее модернизации.

Как отметили в Генпрокуратуре КР, уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ г.Бишкек послужило толчком к выявлению фактов вопиющей коррупции в энергетическом секторе страны. В ходе расследования данного уголовного дела получены основания к возбуждению уголовного дела по коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ г.Бишкек, во главе которой стоял С.Исаков.

В ходе следствия в ОАО «Электрические станции» были изъяты документы (протокола заседаний, переписка, презентационные проекты), подтверждающие факт того, что в 2009-2010 годах под эгидой Всемирного банка, ОАО «Электрические станции», Министерством энергетики и далее ЦАРИИ было подготовлено техническое задание и предварительное ТЭО проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкек» на сумму 150 млн. долларов. Источником финансирования был определен Всемирный банк и частично бюджет республики. По этой причине данный проект был заложен в документ — «Национальная стратегия устойчивого развития КР на 2013-2017 годы», утвержденный указом президента КР №11 от 21 января 2013 года, с суммой реализации данного проекта в размере 150 млн. долларов США, со сроком 2014-2017 годы.

Однако в дальнейшем реализация проекта модернизации ТЭЦ г.Бишкек обошлась в 386 млн. долларов США. При этом, предложение ТВЕА в кратчайшие сроки прошло все процедуры согласования под покровительством и давлением со стороны администрации Президента в лице С.Исакова.



Если учесть, что компания ТВЕА в 2009 году предлагала реализовать проект модернизации ТЭЦ г.Бишкек за 200 млн. долларов США, но её предложение было отклонено ОАО «Электрические станции» как завышенное в сравнении с альтернативным проектом стоимостью 150 млн. долларов, а также то обстоятельство, что из 386 млн. долларов не было выплачено ни одного цента налогов и других платежей в бюджет государства, то и без международного аудита и экспертизы видно, что цена модернизации намного завышена в пользу подрядчика.

Согласно заключению комплексной судебно-строительной и технической экспертизы, в результате коррупционных действий Исакова, других должностных и отдельных иных лиц, интересам КР причинён ущерб на сумму 5 млрд. 439 млн. 527 тыс. 482 сома или 111 млн. 252 тыс. 797 долларов США.



Доводы Исакова о том, что модернизированная часть ТЭЦ спасла город от катастрофы после аварии, также не выдерживают никакой критики.

Мощность новых энергоблоков составляет 300 мегаватт и 300 Гкал/ч тепла. Тогда как до модернизации ТЭЦ г.Бишкек генерировала 666 мегаватт и 1443,9 Гкал/ч. тепла. Таким образом, новые энергоблоки никаким образом не могли заменить функции старой части ТЭЦ, и основной их задачей является снятие частичной нагрузки со старой части ТЭЦ, где оборудование изношено. До аварии и после ее ликвидации вся нагрузка по выработке тепла и электроэнергии лежит на старой части ТЭЦ. Новые агрегаты вне ОЗП не функционируют и простаивают 6 месяцев в году. Более того, в отопительный период работает только один энергоблок, и второй находится в резерве.

Действительно, оборудование ТЭЦ изношено в определенной степени, однако утверждение о том, что модернизированная часть может взять на себя функции по обеспечению города теплом и электроэнергией не соответствует действительности. Как было указано выше, до модернизации ТЭЦ г.Бишкека генерировала 1443,9 Гкал/ч., а новые энергоблоки — 300 Гкал/ч. При этом в результате модернизации, демонтажа старого оборудования и установки нового выработка электроэнергии увеличилась на 146 мегаватт, а выработка тепла уменьшилась на 200 Гкал/ч.

Следует отметить, что Исаков, занимая должности заведующего отделом внешней политики аппарата президента КР в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР, фактически узурпировал полномочия правительства КР и единолично курировал реализацию дорогостоящих нацпроектов, проводимых на заемные средства, по которым государству нанесен многомиллионный ущерб.



В результате коррупционных действий Исакова и других должностных лиц и отсутствии должного контроля за реализацией проекта реконструкции Ипподрома в с.Бактуу-Долоноту к проведению II Всемирных игр Кочевников государству причинен ущерб на общую сумму 144 млн. 052 тыс. 23,64 сомов.

Аналогичные действия Исакова по проекту реконструкции Государственного исторического музея нанесли ущерб государству в размере 101 млн. 690 тыс. 800 сомов.



По указанным фактам Исаков и другие должностные лица были привлечены к ответственности по ст.319 ч.2 (Коррупция) УК КР и ГКНБ КР, следствие по делу окончено, в настоящее время проводится ознакомление фигурантов дела с его материалами.

В соответствии со ст.93 Конституции КР правосудие осуществляется только судом и только суд правомочен принимать решения о виновности или невиновности лица в совершении преступления. В ходе судебного рассмотрения сторонами на принципах равноправия и состязательности процесса приводятся доводы обвинения и защиты.

Напомним, Сапар Исаков работал премьер-министром с августа 2017 года по апрель 2018. В июне 2018 года против Исакова возбудили уголовное дело по обвинению в коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ. С того момента он сидит в СИЗО ГКНБ.

Накануне Сапар Исаков опубликовал обращение, в котором он назвал свое уголовное преследование «политическим заказом» президента Сооронбая Жээнбекова. Он также заявил о невиновности обвиняемых по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека.



источник: пресс-служба ГП КР

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