Жумаканов – «крыша» ослиного бизнеса?

4 апреля депутат Тынчтык Шайназаров вновь поднял в Жогорку Кенеше вопрос ослиного бизнеса.

- Я вновь буду говорить об ослином бизнесе в селе Мады. Месяц назад пытался пробудить вашу совесть. На протяжении 9 месяцев поднимаю этот вопрос. Но вопрос не закрыт.

Жумаканов сказал, что это законно. Как оказалось, сам Жумаканов стоит во главе этого ослиного бизнеса.

Причина, почему я пришел к такому выводу следующая: 22 января на таможне, на границе в Китаем задержали контрабанду. Вывозят 27 тысяч шкур ондатра и 1 570 ослиных шкур. В акте, подписанном сотрудником ветеринарной службы указаны 16 000 шкур ондатра. Подпись поставил сам Жумаканов. А промышляет этим ОсОО «Токойлуу сай». В общей сложности вывозят 40 тысяч шкур ондатра, 1570 ослиных шкур. В общей сложности 11 тонн.

А есть ли в Кыргызстане 40 тысяч особей ондатра? Если такого количества нет, то откуда они были завезены? А где акт об уничтожении мяса ослов? О ценах умолчу.

В Финполиции проводится расследование уголовного дела. Раньше я просил, сегодня буду требовать. Пускай привлекут к уголовному делу, - сказал Тынчтык Шайназаров.

Напомним, 6 марта депутат Шайназаров говорил следующее по поводу ослиной фермы в селе Мады Кара-Сууйского района Ошской области:

- В селе Мады Кара-Сууйского района располагалась ставка Курманжан датки. Поставили под сомнение такое историческое место, основали ослиную ферму.

Кыргызы до седьмого колена никогда не богатели за счет продажи ослов.

Я еще в 2018 году обращался по поводу ослиной фермы в селе Мады.

Содержание ослов противоречит санитарным нормам, загрязнение попадает в общественные места. Ослиная падаль, навоз достигают общественных мест, роддома, школы.

Вместо того чтобы закрыть ослиную ферму, из Оша перенесли еще одну ферму, расширяют.

6 марта директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной инспекции Калысбек Жумаканов следующим образом отвечал на претензии депутата:

- Ослы относятся к семейству лошадей. Они организовали ферму по разведению семейства лошадей, конкретно ослов. Ферма является частной собственностью.

Как оказалось, шкура осла ценится.

На ферме велась работа по соблюдению санитарных требований, к прошлому году ситуация улучшилась.

Источник: газета «Факты.kg» №14 от 09.04.2019 / стр. 3, gezitter. org